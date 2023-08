Mondial: pour Sakina Karchaoui, le huitième du coeur

A Miramas près de Marseille, où elle a grandi et où ses parents sont toujours établis, on a fait les calculs depuis que le tirage au sort du Mondial est tombé, avec l'hypothèse de voir les deux patries de la famille se croiser dès les huitièmes de finale.

"La veille de son départ à Clairefontaine pour la préparation du Mondial, elle vient manger à la maison et justement, on a parlé de ce fameux France-Maroc", se souvient Samir Touri, ex-entraîneur à Miramas, ami de longue date de la famille et père d'une des meilleures amies de "Saki".

"Elle m'avait dit +Pourvu que je ne tombe pas contre le Maroc+ !", ajoute l'éducateur auprès de l'AFP. "Cela l'embêtait de devoir les éliminer".

Huit mois après la demi-finale du Mondial masculin entre les deux sélections au Qatar (2-0 pour les Bleus), déjà particulière à l'époque pour les Karchaoui et leurs proches, l'affiche du huitième de finale d'Adélaïde prend une nouvelle dimension.