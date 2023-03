Qualif. Euro-2024/France: l'ère Mbappé s'ouvre sur un carton

L'ère du capitaine Kylian Mbappé, double buteur, s'est ouverte sur un festival vendredi contre les Pays-Bas (4-0), adversaire diminué et dépassé en qualifications à l'Euro-2024, un lancement idéal pour les vice-champions du monde français au visage rajeuni.

Contre les "Oranje", les Bleus étaient pressés et cela s'est vu au tableau d'affichage avec un 3-0 de gala après seulement 21 minutes, dans un Stade de France comble et ravi. La fête s'est terminée sur un quatrième pion signé Mbappé (4-0, 88e) et un pénalty stoppé par Mike Maignan dans le temps additionnel.