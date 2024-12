La Coupe du monde 2034 aura lieu en Arabie Saoudite, l'édition 2030 se déroulera dans... six pays

Le "Mondial du centenaire" doit unir six pays, un montage inédit depuis la première édition en 1930 tenue en Uruguay dans trois stades de Montevideo, avec 13 sélections engagées, un nombre de participants qui n'a cessé de croître passant de 16 à 32 au Mondial 2022 et à 48 à partir de 2026.

Après trois rencontres en Uruguay, Argentine et au Paraguay, prévues les 8 et 9 juin 2030, dans la fraîcheur de l'hiver austral, les six équipes concernées et leurs supporters traverseront l'Atlantique pour les 101 autres matchs, du 13 juin au 21 juillet.

Avec 11 des 20 stades proposés, l'Espagne devrait être l'hôte principal après avoir déjà organisé le Mondial 1982. Le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'organisation, deviendra le deuxième pays du continent africain à l'accueillir, après l'Afrique du Sud en 2010. Le Portugal, organisateur de l'Euro 2004, n'a jamais été associé à un Mondial de football.

Invoquant le principe de rotation continentale, la FIFA avait limité aux confédérations asiatique et océanique son appel à candidatures pour l'édition 2034. L'Arabie Saoudite s'est retrouvée seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie. Au-delà du défi logistique, l'été brûlant pourrait imposer un déplacement de la compétition en hiver ou en fin d'automne, comme lors du Mondial 2022 au Qatar, mais il faudra composer avec le ramadan, en décembre cette année-là.

L'édition 2026 se jouera aux États-Unis, Canada et Mexique du 11 juin au 19 juillet.