Soirée mouvementée pour Rodrygo: le Madrilène s'est fait cambrioler lors de la finale de Coupe du Roi

Le domicile de Rodrygo a été cambriolé lors de la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna (2-1), ce mardi. Il faut dire que le joueur s'est particulièrement fait remarquer en inscrivant un doublé et en étant élu homme du match. De quoi prouver qu'il n'était pas chez lui et que sa luxueuse maison, située dans le quartier de La Moraleja à Madrid, était vide.

Le montant total du butin pris par les pillards n'a pas été dévoilé. C'est déjà la troisième fois qu'un joueur madrilène est cambriolé cette saison, Dani Carvajal et Karim Benzema ont subi un sort similaire les mois précédents. Il s'agit peut-être de la même bande... La police doit mener l'enquête.