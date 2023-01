Transferts: le PSG flaire un ultime mouvement, l'OL et l'OM sur tous les fronts

Toujours sans recrue cet hiver, le Paris SG craint de terminer bredouille le mercato de janvier à l'issue de la clôture du marché des transferts mardi soir, tandis que Lyon et Marseille bouclent un mois très actif en terme de recrutement.

La Ligue 1 a vécu cette période de mutations à plusieurs vitesses: le PSG a fait le strict minimum malgré des résultats en chute libre, l'OL s'est montré omniprésent dans le sens des départs et l'OM a enregistré deux arrivées marquantes.

Il ne reste que quelques heures aux clubs du Championnat pour signer un gros coup: les 20 formations de l'élite ont jusqu'à 23h00 mardi pour transmettre leurs nouveaux contrats à la Ligue de football professionnel (LFP).

A deux semaines de son crucial huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG parviendra-t-il à sauver son mercato ?

Les dernières rumeurs conduisent à l'ancien Bordelais et Barcelonais Malcom, joueur brésilien du Zenit Saint-Pétersbourg, mais le dossier n'est pas bouclé. En défense, Milan Skriniar, le Slovaque de l'Inter Milan, est ciblé, comme l'été dernier. Pour la fin de saison ou dès mardi ?

Le club phocéen a enregistré plusieurs départs, parmi lesquels Gerson à Flamengo (Brésil) et surtout l'attaquant Bamba Dieng, révélé à l'OM et parti à Lorient pour dix millions d'euros estimés.

A Marseille, les supporters ont eu un peu plus à se mettre sous la dent... Mais ils peinent, pour l'heure, à être convaincus par l'arrivée en prêt avec option d'achat de l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, en provenance de l'Atalanta Bergame.

"Le club travaille sur la venue d'au moins un joueur. Il y a des contraintes importantes avec le fair-play financier. On souhaite un renfort", a indiqué l'entraîneur Christophe Galtier dimanche après le match nul contre Reims (1-1). Autre dossier chaud à Paris, l'hypothèse d'un départ du gardien N.2 Keylor Navas, courtisé par Nottingham Forrest, en Premier League.

Mais l'éternelle quête du "grand attaquant" a essuyé un nouveau revers, avec l'échec probable des négociations pour faire venir le Lorientais Terem Moffi (12 buts), qui a donné sa préférence à Nice, dans l'attente d'un accord entre les deux clubs.

En attendant, le Gym a déjà laissé filer un autre avant-centre: Andy Delort. L'ancien Caennais a rejoint le FC Nantes, a-t-on appris dimanche de source proche des Canaris.

- Badiashile, le plus cher de l'hiver -

L'autre point chaud du mercato hexagonal se situe à Lyon, triste 9e de Ligue 1 qui cherche à remodeler son effectif. Dejan Lovren, un ancien de la maison, a renforcé la défense, et l'OL attend l'arrivée en prêt d'un ailier brésilien, Jeffinho.

Mais le club de Jean-Michel Aulas a surtout dégraissé. L'ailier Tete est parti à Leicester, Karl Toko Ekambi a rejoint Rennes, Romain Faivre a été prêté à Lorient et le prometteur défenseur latéral Malo Gusto a donné son accord à Chelsea pour 35 millions d'euros. Ce dernier reste en prêt dans le Rhône jusqu'à la fin de saison.

Ailleurs en France, seuls quelques mutations marquantes ont animé le début d'hiver: les gardiens Benoît Costil et Benjamin Lecomte ont respectivement rejoint Lille et Montpellier, le RC Lens a attiré le Strasbourgeois Adrien Thomasson et Strasbourg a laissé filer son attaquant Ludovic Ajorque à Mayence (Allemagne).

Enfin, Lorient a réalisé une jolie plus-value en envoyant son ailier Dango Ouattara à Bournemouth pour plus de 20 millions d'euros.

Mais le transfert le plus cher de l'hiver est à mettre à l'actif de Monaco, qui a récupéré près de 40 millions d'euros de Chelsea pour le défenseur de Monaco et des Bleus Benoît Badiashile.