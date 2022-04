Peu utilisé à Chelsea, Romelu Lukaku peine à trouver son rythme sous la vareuse de la formation londonienne. Le Diable Rouge risque d'être relégué sur le banc pour ce duel de prestige face au Real Madrid, joué ce soir en quart de finale de la Ligue des Champions. D'abord inquiet par le système de Tuchel, puis frappé par une blessure, Lukaku a peut-être quelques circonstances atténuantes.

Mais son crédit est en train de s'user à Londres. L'ancien coach de Chelsea, Glenn Hoddle, ne cache plus ses doutes et aimerait un changement de cap dans le comportement du joueur belge. "Le problème de Lukaku, ce n'est pas Thomas Tuchel, ce n'est pas lié au style de jeu de Chelsea. Non, il doit se regarder dans un miroir. Il doit perdre du poids et retrouver la forme. Cela ne sert à rien de soulever du poids en salle de musculation. Quand il monte sur le terrain, il ne donne pas l'impression d'être quelqu'un qui va avoir un impact sur le match. Il n'est plus le Lukaku d'avant ces déclarations. Il n'est plus le Lukaku d'avant sa blessure", a-t-il déclaré dans la presse anglaise.

Reste à savoir ce que Lukaku en pense.