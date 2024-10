Un salaire colossal, une porte de sortie déjà ouverte: découvrez l'énorme contrat de Jürgen Klopp chez Red Bull

Jürgen Klopp va donc endosser un nouveau costume. Quelques mois après son départ de Liverpool, l'Allemand a signé en tant que directeur du football chez Red Bull. Il intègre ainsi la galaxie des clubs gérés par la marque, où il prodiguera ses conseils et fera en sorte de partager une vision globale à ces équipes qui cherchent à faire un pas en avant sur la scène mondiale.

Cette nomination fait beaucoup parler, surtout en Allemagne, où certains dénoncent un manque de loyauté et un appât du gain. Sky Germany, de son côté, vient de dévoiler les contours précis de ce contrat. On y découvre que Jürgen Klopp a obtenu un accord plus qu'intéressant.