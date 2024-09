Une tactique originale, ovation, sourire: Jürgen Klopp s'est régalé pour son "retour" à Dortmund

Jürgen Klopp a repris du service avec une belle pointe de légèreté. L'ancien entraîneur de Liverpool, qui a pris sa retraite cet été, a accepté d'entraîner une formation composée d'anciens joueurs de Dortmund, où il s'était révélé aux yeux du monde, avant de s'engager chez les Reds. La rencontre était en fait un jubilé pour Lukasz Piszczek and Jakub Blaszczykowski, deux de ses anciens joueurs en Allemagne.

Présent pour quelques jours, Klopp a ainsi retrouvé la vareuse noire et jaune et vécu des choses magnifiques en compagnie de ses anciens compagnons de jeu. Sur les réseaux sociaux, le plan tactique de l'Allemand a notamment fuité. Ce dernier, écrit sur un paperboard, est limpide. "Plan = victoire", écrit-il notamment, dessinant un attaquant prêt à marquer. "De bonnes ondes et une belle amitié, voilà la tactique pour demain", a plaisanté Klopp la veille à l'entraînement.