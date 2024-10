Genk remporte le derby limbourgeois 3-2 face à Saint-Trond réduit à neuf

Le derby limbourgeois au programme de la 11e journée du championnat de Belgique de football a tourné à l'avantage de Genk (3-2) dimanche face à Saint-Trond. Les Canaris ont terminé la rencontre à neuf suite aux exclusions de Shogo Taniguchi (15e) et de Billal Brahimi (90e+5). Tolu Arokodare (18e), Jarne Steuckers (31e) et Zakaria El Ouahdi (45e) ont conforté la première place de Genk (25 points). Malgré le doublé d'Adriano Bertaccini (34e, 58e), Saint-Trond reste 14e (11 points).

Plus entreprenant dans la première phase, le Racing ne s'était pas révélé envahissant lorsque Taniguchi a étalé Arokodare, qui filait vers Leo Kokubo (15e). Lawrence Visser, qui avait décrété un penalty et exclu le Japonais, a annulé le penalty sur l'intervention du VAR. Genk a immédiatement exploité la situation avec Patrik Hrosovsky, Christopher Bonsu Baah et Orokodare seul au second poteau (18e, 1-0).

A Genk, Thorsten Fink a surpris en alignant Ibrahima Bangoura au milieu et en laissant Yira Sor et Konstantinos Karetsas sur le banc. Felice Mazzù a choisi les onze Trudonnaires attendus.

Tout fur plus facile pour les Genkois, qui utilisaient toute la largeur du terrain et faisaient circuler le ballon sans trop courir quand Steuckers a doublé l'écart (31e, 2-0). Les Canaris ont eu un sursaut lors de leur première apparition devant le but adverse grâce à Bertaccini (34e, 2-1) mais Genk a de nouveau fait le break par El Ouahdi (45e, 3-1).

Kokubo avait sauvé deux fois son équipe face à Orokodare (51e) et Hrosovsky (54e) quand Bertaccini a signé son doublé (58e, 3-2). S'ils contrôlaient la situation, les Racingmen ne semblaient pas trop sûrs défensivement et offensivement, Bonsu Baah (62e), Orokodare (77e) et Sor (90e+5) n'ont pas été bien inspirés.