Georges Mikautadze quitte le FC Metz et signe à l'Olympique Lyonnais pour quatre ans

Pour l'international géorgien, qui a récemment participé à l'Euro 2024 où il a inscrit 3 buts, c'est un retour aux sources. Né à Lyon, pas très loin du stade de l'OL, Mikautadze y a évolué jusqu'à 15 ans avant de partir pour Saint-Priest, puis le FC Metz. En 64 matchs pour le club lorrain, il a marqué 38 buts et donné 13 passes décisives.

Lyon et Metz se sont mis d'accord sur un montant de 18,5 millions d'euros auquel pourront s'ajouter divers bonus pour 4,5 millions d'euros maximum. En outre, les Lorrains toucheront 1 million d'euros et 15% de la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Sa période à Metz a été entrecoupée d'un passage de deux saisons au RFC Seraing, de 2020 à 2022 (57 matchs, 36 buts et 4 assists) et à l'Ajax durant six mois la saison dernière (9 matchs).