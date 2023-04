Getafe se sépare de Quique Sanchez Flores pour la troisième fois

Quique Sanchez Flores n'est plus l'entraîneur de Getafe. Le club de première division espagnole l'a annoncé jeudi. L'entraîneur de 58 ans dirigeait le club depuis octobre 2021. Il s'agissait de son troisième passage à Gefate.

Getafe s'est incliné mercredi contre Almeria (1-2) lors de la 31e journée de Liga et, 17e avec 31 points, n'a qu'une longueur d'avance sur le premier relégable Valence, qui accueille Valladolid jeudi soir et peut donc le dépasser. Getafe reste sur cinq matchs sans victoire.

Sanchez Flores avait entraîné Getafe lors de la saison 2004-2005 et entre janvier et février 2015. Il est aussi par Watford, Valence, Benfica, l'Atletico Madrid et Espanyol dans sa carrière d'entraîneur.