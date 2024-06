Hugo Cuypers buteur lors de la victoire de Chicago Fire

Après l'ouverture du score pour Chicago de Maren Haile-Selassie (41e) et l'égalisation de Lorenzo Insigne (44e), Cuypers a redonné l'avantage à son équipe d'une frappe du gauche (57e). L'ancien attaquant de La Gantoise a fait trembler les filets pour la troisième rencontre de suite et porte son compteur à 6 buts depuis le début de la saison. Mauricio Pineda (60e) et Allan Arigoni (89e) ont conforté le succès de Chicago.

Les New York Red Bulls, avec Dante Vanzeir aligné toute la rencontre, ont été tenus en échec 0-0 à domicile par Nashville.