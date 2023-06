"Il y a eu de la souffrance", reconnaît le sélectionneur portugais Rui Jorge

Le Portugal s'est qualifié in extremis pour les quarts de finale de l'Euro espoirs après sa victoire 2-1 sur la Belgique grâce à un penalty de Tiago Dantas à une minute de la fin. En conférence de presse, le sélectionneur portugais Rui Jorge a reconnu que son équipe avait souffert pour atteindre ce résultat.

"Parfois on se concentre plus sur les erreurs", a expliqué Rui Jorge. "Oui, il y a eu de la souffrance. Mais je peux vous parler des bons côtés: l'organisation, la volonté, la croyance, il y a eu de belles attaques. Ce n'est pas facile quand tu mènes, d'être rejoint et de parvenir à revenir encore une fois", a expliqué le sélectionneur. Dernier avant cette journée, le Portugal se trouvait en ballottage défavorable. "Nous devions gagner le match. Les joueurs ont été tout le temps engagés. Il y a eu quelques erreurs individuelles, mais nous avons eu la chance de marquer encore une fois."

"Ce n'était probablement pas notre meilleur match, mais nous voulions le gagner et l'avons gagné", a résumé Pedro Neto, désigné Homme du match. "Notre première mi-temps contre la Géorgie (défaite 2-0) était très bonne, malgré les deux buts encaissés. Contre les Pays-Bas (1-1), nous étions bien organisés pendant une partie du match. Aujourd'hui, nous étions très bons avec le ballon et nous le voulions tout le temps. Après le penalty, nous étions très concentrés pour garder le résultat."