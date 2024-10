Johan Walem succède à Daniel Boccar comme directeur technique de l'ACFF

L'ancien Diable Rouge (36 caps, 2 buts), âgé de 52 ans, succède à ce poste à Daniel Boccar qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Il prendra ses fonctions le 4 novembre. Pendant deux mois, Walem travaillera avec Boccar afin de prendre connaissance des actions mises en places par le football amateur francophone. Walem "pourra ensuite dessiner la stratégie sportive de l'ACFF pour la prochaine olympiade 2025-2028", souligne l'Association.

L'ancien coach des Diablotins U21 à deux reprises (de 2012 à 2015 et de 2016 à 2020) n'exerçait plus de fonction d'entraîneur depuis la fin de son contrat avec l'équipe féminine du RSC Anderlecht en juin 2022. Walem a occupé le poste de T1 à Courtrai (juillet 2015-février 2016) et à la tête de l'équipe nationale de Chypre (janvier 2020-février 2021).