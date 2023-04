La Belgique retrouvera une place directe en poules de Ligue des Champions en 2024-2025

L'aventure européenne des clubs belges est arrivée à son terme jeudi, avec la sortie concomitante des trois derniers représentants du royaume. La Belgique a néanmoins conquis un nombre record de points au coefficient UEFA, ce qui lui permettra de remonter du 13e au 8e rang et d'envoyer à nouveau le champion national directement en phase de groupes de la Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025.

Avec l'élimination de l'Union Saint-Gilloise contre le Bayer Leverkusen en quarts de finale de l'Europa League, et celles d'Anderlecht face à l'AZ Alkmaar et de La Gantoise contre West Ham en quarts de finale de Conference League, les clubs belges ont dit adieu à la coupe d'Europe après une saison riche. Jamais le championnat de Belgique n'avait accumulé autant de points au coefficient FIFA.

En effet, le total pondéré de la Belgique atteint 14.200 points, un nombre battu seulement par les championnats anglais, espagnol, allemand et italien. L'Union a récolté pas moins de 20 points, tandis que Bruges et Anderlecht en ont rapporté 17. La Gantoise (13 points) et l'Antwerp, éliminé lors des tours préliminaires (4 points), complètent le tableau d'une saison historique pour le football belge. Par conséquent, notre championnat reprend cinq places au classement UEFA, où il sera 8e à partir de la saison prochaine.