La Chambre adopte la nouvelle "loi football"

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière la nouvelle loi "football", qui prévoit notamment d'appliquer une "tolérance zéro absolue" pour des infractions comme le racisme et la discrimination; l'utilisation illégale d'objets pyrotechniques dans les stades et les violences physiques, en portant notamment à dix ans la durée de mesures d'interdiction de stade pour les hooligans.

Le texte, porté par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) s'inscrit dans la foulée du plan d'action "Ensemble pour un football sûr" lancé l'an dernier à son initiative. Il adapte de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football - mieux connue comme "la loi football" - et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Le texte vise à responsabiliser les organisateurs de matches en instaurant une obligation de sensibilisation des supporters à l'interdiction de la pyrotechnie (afin de décourager l'utilisation illicite d'objets pyrotechniques), du racisme et de la xénophobie, en soulignant la portée de son devoir général de vigilance et enfin en prévoyant également des sanctions minimales plus sévères pour les organisateurs qui ne respectent pas les obligations en matière de gestion des billets et de vidéosurveillance.