La Mauve Army plaide coupable après les débordements à Saint-Sébastien

Cinq supporters du Sporting d'Anderlecht, qui avaient lancé des sièges en direction des supporters basques, avaient été appréhendés par la police avant d'être libérés samedi.

"Jeudi passé nous avons échoué collectivement dans la gestion du comportement de certains de nos membres. Nous n'avons AUCUNE excuse et ne pouvons que reconnaître les faits", écrit-t-il. "Nous souhaitons présenter nos plus sincères excuses. Au club, avec qui nous avons tissé une relation de confiance ces dernières saisons, aux joueurs et à l'ensemble du public anderlechtois".