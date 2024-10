Lorin Parys : "Nous avons compris que nous devions être ingénieux"

La nouvelle technologie VAR devrait certainement être prête pour le début de la prochaine saison (2025-2026). "Certains systèmes peuvent être en place dès le début de l'année 2025." En principe, donc à temps pour les prochains play-offs , mais le CEO ne veut pas anticiper. "Je dis toujours début de la saison prochaine, juste pour être sûr".

Il y a plus d'un an et demi que la Pro League a commencé à chercher comment elle pourrait améliorer le championnat d'un point de vue technologique, explique le CEO. "Le championnat belge ne sera jamais l'un des cinq plus grands d'Europe. Nous avons compris que nous devions être ingénieux. Nous avons d'abord demandé aux clubs ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin. Sur cette base, nous avons rédigé un cahier des charges et choisi des entreprises pour répondre aux besoins spécifiques."