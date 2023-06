Le Club NXT laisse filer Mathis Servais à Beveren

Le SK Beveren a officialisé jeudi la venue de Mathis Servais en provenance du Club NXT. Il a signé un contrat de 3 ans, avec une option d'un an. Le jeune joueur de 18 ans avait inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 15 apparitions cette saison en Challenger Pro League. Il était devenu en décembre 2020 le plus jeune débutant dans l'histoire de la deuxième division belge.