Le médian néerlandais Dean Huiberts rejoint définitivement le Beerschot

Huiberts, 24 ans, a rejoint le Kiel à la fin du mois de janvier et a disputé dix matchs de championnat. Il a contribué à la promotion du club en Jupiler Pro League.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat ici", a déclaré Huiberts lors de la signature. "J'ai eu une bonne conversation avec l'entraîneur à la fin de la saison dernière au sujet d'un séjour prolongé. Je me sentais bien dans ce groupe et avec cette équipe. Je suis heureux que les choses en soient arrivées là. J'ai hâte de continuer à me développer ici."