Le Portugal arrache la victoire dans le temps additionnel face à la République tchèque

Cristiano Ronaldo, pour son sixième Euro, un record, a été le Portugais le plus actif dans la première période. Il s'est procuré la première opportunité en plaçant une reprise de l'épaule, à côté (8e).

Les Portugais de Roberto Martinez ont pu compter sur une réalisation tardive de Conceicao (90+2e), qui venait de monter au jeu, pour s'imposer en fin de match. Au classement, le Portugal rejoint la Turquie, victorieuse de la Géorgie 3-1 plus tôt mardi soir, en tête du groupe avec trois points.

Le Portugal a égalisé quelques minutes plus tard grâce à un coup du sort, Robin Hranac poussant la balle dans son propre but (69e).

Les Portugais pensaient remporter la mise sur un but de Jota (88e) mais Cristiano Ronaldo était hors-jeu à la base de l'action et le but annulé.

Les Portugais ont finalement remporté la mise dans le temps additionnel. Conceicao, monté au jeu à la 90e, a profité d'une erreur de Hranac (90e+2) et a arraché la victoire.