Le propriétaire du Standard en quête de 200 M EUR pour investir dans le football

777 Partners est présent dans plusieurs secteurs, dont le football. La société d'investissement basée à Miami possède ainsi le club italien Genoa CFC, le FS Séville en Espagne et le Hertha Berlin en Allemagne.

Les clubs de football attirent de plus en plus l'attention ces dernières années des fonds d'investissement. 777 Partners veut capitaliser sur cet intérêt croissant pour lever des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs. Pour ce faire, il s'est attaché les services de Tifosy, une société de conseil et d'investissement spécialisée dans le sport qui a d'ailleurs récemment accompagné le club de La Gantoise dans la recherche d'un investisseur.