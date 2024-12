"Un fléau constant": Julien Duranville couvert de louanges après avoir brillé contre le Barça

On le sait, Julien Duranville est un possible phénomène. Le jeune Diable Rouge de 18 ans est souvent cité parmi les joueurs les plus prometteurs de notre football. Hier soir, il a eu droit à une bonne surprise, en découvrant qu'il était tout simplement titulaire en Ligue des Champions, lors du choc contre le Barça. Un duel de prestige remporté 2-3 par les Catalans.

À lire aussi Ligue des Champions: le Barça enchaîne encore et s'impose dans un match complètement fou à Dortmund

Le match aurait pu tourner au rêve pour Duranville, qui aurait pu être crédité d'une passe décisive, mais Sabitzer manquait le coche après un joli travail de notre compatriote. Pas de quoi ternir son bilan, l'ailier a réussi son test en posant constamment des problèmes à la défense catalane. De quoi réjouir les pontes du Borussia Dortmund, où l'on se réjouit de ce retour en forme.