Le PSG bat Nice et envoie Lille et Brest en Ligue des Champions

Nice, 5e du championnat avec 54 points, ne peut plus revenir sur Lille et Brest (58 points), troisième et quatrième, alors qu'il reste une seule journée à disputer. Le PSG porte son total à 73 unités, 9 de plus que Monaco.

Le PSG s'est imposé grâce à Bradley Barcola (18e) et à Yoram Zague (23e), buteur le jour de son 18e anniversaire. Mohamed Cho (32e) a réduit l'écart.