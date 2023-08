Le PSV, avec deux assists de Bakayoko, domine Sturm Graz

Les Néerlandais ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce Jordan Bakayoko et Isaac Babadi (4e). Le premier a brillé à l'assist, le second à la finition. Le Diable Rouge s'est montré décisif moins de vingt minutes plus tard avec une nouvelle offrande pour son coéquipier Luuk de Jong (22e). Dix minutes après avoir fait le break, le PSV a pris un peu plus le large avec un doublé de De Jong, sur un assist de l'ancien Brugeois Noa Lang (32e).

Les Autrichiens sont revenus dans la rencontre en signant le 3-1 (40e) mais un but de Patrick van Aanholt a presque douché leurs espoirs 120 secondes plus tard (42e). Heureusement pour eux, l'arbitre l'annulait pour une faute de main. Cependant, le score s'est logiquement alourdi à l'approche du dernier quart d'heure sur une tête d'Ibrahim Sangare (73e).