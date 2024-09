Le rappeur Kendrick Lamar tête d'affiche du concert de la mi-temps au Super Bowl 2025

Le poids lourd du hip hop Kendrick Lamar sera la tête d'affiche cette année du concert de la mi-temps du prochain Super Bowl, finale du championnat de football américain et événement le plus regardé à la télévision américaine, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Cette bataille a culminé avec "Not like us" de Kendrick Lamar, l'un des morceaux les plus écoutés de l'année sur les plateformes de streaming.

Le Super Bowl aura lieu le 9 février 2025 au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans.

Depuis 2019, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, un des événements phares de la culture populaire américaine, est produit par Roc Nation, la société de la star du rap de la "côte est" depuis les années 1990, devenu un richissime entrepreneur, Jay-Z.

"Kendrick Lamar est vraiment un artiste et un interprète unique (...) Son oeuvre transcende la musique et son impact se fera sentir pour des années", a déclaré Jay-Z dans un communiqué.