Le Standard prolonge le contrat de son capitaine Aiden O'Neill jusqu'en 2028

Le milieu de terrain de 26 ans était arrivé en bord de Meuse à l'été 2023, en provenance de Melbourne City dans son Australie natale. O'Neill avait migré en Angleterre pendant son adolescence pour suivre sa formation à Burnley. Il a notamment été prêté à Oldham et Fleetwood, dans les divisions inférieures, ainsi qu'à Central Coast et au Brisbane Roar dans son pays.

Finalement, Aiden O'Neill a signé à Melbourne en septembre 2020 et y est resté 3 ans avant son arrivée à Liège. Depuis, il a porté le maillot des Rouches à 33 reprises, pour un but. Il a été promu capitaine cette saison et a depuis disputé tous les matchs de son équipe. En mars 2023, il a conquis la première de ses 14 sélections auprès de son équipe nationale.