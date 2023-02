Les Belges à l'étranger - Face à Nice, Lens et Openda concèdent leur deuxième défaite de la saison

(Belga) Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le RC Lens de Loïs Openda s'est incliné, 0-1, contre Nice mercredi. C'est seulement la deuxième défaite pour les Lensois, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.

Après avoir trébuché à Troyes samedi dernier (1-1), Lens a concédé sa deuxième défaite de la saison contre Nice. Le but de Laborde (57e) a suffi aux Aiglons pour prendre les trois points au stade Bollaert. Sur le banc en championnat pour la première fois en 2023, Loïs Openda est monté au jeu à la 65e minute. Monaco a remporté la victoire contre Auxerre, 3-2. Les hommes de Philippe Clement ont pris les commandes en première période avec des buts de Ben Yedder (11e) et Ben Seghir (30e). Abline a réduit l'écart (68e), mais Embolo l'a rétabli (82e) un quart d'heure plus tard. Le dernier but de Da Costa pour l'AJA (84e) est donc resté anecdotique. Eliot Matazo est resté assis sur le banc monégasque pendant toute la rencontre. Rennes a infligé une défaite nette à Strasbourg, 3-0. Gouiri a inscrit un doublé en première mi-temps (3e et 21e) et Doue a enfoncé le clou au retour des vestiaires (51e). Titulaire dans la défense rennaise, Arthur Theate a disputé 83 minutes avant d'être remplacé. Il a ainsi croisé la route de Jérémy Doku, monté au jeu huit minutes plus tôt pour disputer le dernier quart d'heure. Matz Sels défendait les cages strasbourgeoises. Au classement, Lens est désormais 3e avec 45 points, et compte 4 points d'avance sur Monaco, 4e, talonné par Rennes (40 points). Nice est 8e avec 31 points. Au bout du classement, Strasbourg est 18e avec seulement 15 points, deux unités de plus qu'Auxerre, 19e. (Belga)