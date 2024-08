Les Rangers éliminés par le Dynamo Kiev, Philippe Clement s'en prend à l'arbitrage

"J'ai revu les images et il est clair qu'il n'y avait rien. Jefté saute simplement plus haut. Il a son bras le long du corps et sa main ne bouge pas. Cependant, l'arbitre est resté sur sa décision. Selon lui, c'était une faute, mais les patrons (de l'arbitrage) auront sûrement un avis différent. Cela s'est produit à un moment décisif du match et cela a finalement brisé le rêve de tout un vestiaire et de 50.000 fans. À ce niveau, on s'attend à mieux."

Les Ukrainiens ont ensuite inscrit deux buts dans les dix dernières minutes, coup sur coup, œuvres d'Oleksandr Pikhalyonok (82e) et de Nazar Voloshyn (84e) pour s'imposer et se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions.

Les Ukrainiens affronteront Salzbourg, qui a éliminé Twente plus tôt dans la soirée, en barrages, pour une place en phase de ligue de la Ligue des Champions.