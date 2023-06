C1: le "Cygne" et le "Toro", le duo gagnant de l'Inter Milan

L'entente entre le hargneux "Toro" argentin Lautaro Martinez et l'expérimenté Bosnien Edin Dzeko, dit le "Cygne de Sarajevo", a nourri l'odyssée européenne de l'Inter Milan, opposée à Manchester City samedi en finale de Ligue des champions.

Le vétéran bosnien a toujours répondu présent cette saison, dès que résonnait la petite musique de la "Champions", une compétition où il a livré ses meilleurs matches (4 buts, 1 passe décisive). Il a notamment pesé en demi-finale aller contre l'AC Milan (2-0) avec son but rapide dès la 8e minute.

Nul doute que Dzeko sera l'un des plus motivés samedi, pour sa première finale européenne à 37 ans et contre son ancien club, avec qui il a été deux fois champion d'Angleterre (2012, 2014).

"Je n'ai pas encore décidé. Depuis deux mois, j'ai la possibilité de choisir, c'est la meilleure chose possible pour un entraîneur", a souligné lundi le coach Simone Inzaghi, se gardant de dévoiler ses cartes.

- L'atout Lukaku -

Ce but avait été l'occasion d'une mise au point du "Cygne de Saravejo", surnom inspiré de celui de Marco van Basten (le "Cygne d'Utrecht") qu'il doit notamment à son élégance dans le jeu aérien.

"Parfois je ne marque pas et on ne parle que de ça, mais je peux donner autre chose. Je n'apporte pas seulement des buts, je suis content aussi quand je travaille pour l'équipe", avait lancé Dzeko qui, s'il marque samedi, deviendra le joueur le plus âgé à le faire en finale de C1, dépassant Paolo Maldini, buteur en 2005 à 36 ans avec l'AC Milan contre Liverpool, déjà à Istanbul.