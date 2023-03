C1/Real Madrid: Benzema sera "à 100%" contre Liverpool mercredi, assure Ancelotti

"C'est assez clair, assez simple. On doit essayer de jouer du mieux possible, de mettre en place le match de la même manière qu'à l'aller. On doit essayer de gagner le match. (...) On ne va pas préparer ce match en prenant en compte notre avantage", a prévenu Carlo Ancelotti.

"Ce sera un match assez ouvert, je pense, parce que Liverpool essaiera de faire basculer la dynamique, et nous, on va jouer notre football, un football offensif", a-t-il ajouté.

"On devra aborder le début du match mieux qu'à Anfield. On ne peux pas se permettre de dormir durant les 15 premières minutes. On a vu ce qu'il pouvait se passer", a de son côté déclaré le défenseur Antonio Rüdiger.