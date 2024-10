Ligue des Champions: Leipzig piège la Juventus, Liverpool s'impose mais l'Atlético Madrid s'effondre

Réduite à 10 pendant une demi-heure et menée à deux reprises, la Juventus Turin a renversé le RB Leipzig pour s'imposer 3 à 2 et signer sa deuxième victoire de la saison en Ligue des champions, mercredi soir.

Les Turinois de Thiago Motta se sont arrachés grâce à un doublé de Dusan Vlahovic (50e et 68e) et un but de Francisco Conceicao (83e), alors que Leipzig a mené au score (1-0, puis 2-1), sur un doublé de Benjamin Sesko (30e et 65e).

La Juventus compte désormais six points après ses deux succès mercredi à Leipzig et il y a deux semaines à domicile contre le PSV Eindhoven (3-1), alors que le RB Leipzig n'a pas encore marqué de points, battu sur la pelouse de l'Atlético Madrid (2-1) et à domicile par la Juve (3-2), et se trouve déjà sous pression.