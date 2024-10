La première énorme surprise: Lille piège le Real Madrid et crée l'exploit de la semaine en Ligue des Champions

Appliqué et solide, Lille a réussi l'exploit de battre le Real Madrid (1-0) dans sa compétition fétiche, la Ligue des champions, au Stade Pierre-Mauroy mercredi lors de la deuxième journée de la phase de ligue.

À Villeneuve-d'Ascq, les quinze trophées de la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs, dont celui de la saison dernière, qui garnissent l'immense palmarès du Real, n'ont pas pesé si lourd face au Losc, concentré de bout en bout pour écrire l'une des plus grandes lignes de son histoire. Le Real n'avait plus perdu depuis 36 rencontres toutes compétitions confondues.

Ni Vinicius, ou Jude Bellingham, pour ne citer qu'eux, ne sont parvenus à inverser le résultat d'un match qui s'est décidé juste avant la mi-temps, avec un pénalty de Jonathan David (45e+3). L'entrée en jeu à la 58e minute de Kylian Mbappé non plus. Remis à toute vitesse d'une gêne à la cuisse gauche afin de fouler une pelouse française avec le maillot de la Maison blanche pour la première fois depuis son départ du Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe de France a été conspué par une grande partie du Stade Pierre-Mauroy.