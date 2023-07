L'Italie émerge en fin de match, l'Allemagne et le Brésil déroulent

L'Italie, l'Allemagne et le Brésil ont tous les trois débuté leur tournoi par une victoire lors de la Coupe du monde de football féminin lundi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Face à l'Argentine, l'Italie a dû attendre les derniers instants de la rencontre pour venir à bout de l'Albiceleste avec un but de Cristiana Girelli à la 87e minute. Grâce à ce succès, les Italiennes rejoignent la Suède en tête du groupe G. Les Suédoises s'étaient imposées 2-1 contre l'Afrique du Sud dimanche.

Dans le groupe H, l'Allemagne, double championne du monde en 2003 et 2007 et vice-championne d'Europe, n'a fait qu'une bouchée du Maroc (6-0) qui participe à son premier Mondial. Alexandra Popp (11e, 39e) et Klara Bühl (46e) ont donné trois buts d'avance aux Allemandes avant que des buts contre leur camp d'Hanane Ait El Haj (54e) et Zineb Redouani (79e) ne fixent le score à 5-0. En fin de rencontre, Lea Schüller a encore alourdi la marque (90e).