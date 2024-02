Lukaku sauve l'AS Rome, Galatasaray et Mertens battent le Sparta Prague

En match aller des barrages de l'Europa League, l'AS Rome a partagé l'enjeu 1-1 à Feyenoord grâce à un but de Romelu Lukaku. A Istanbul, Galatasaray et Dries Mertens se sont imposés 3-2 face au Sparta Prague.

Feyenoord et l'AS Rome se sont retrouvés pour la troisième saison d'affilée sur la scène européenne, jeudi à Rotterdam. Daniele De Rossi a aligné devant le trio Paulo Dybala, Lukaku et Piotr Zalewski. Le Diable Rouge a été à la base de la première grosse occasion lorsque, il a servi Edoardo Bove dont le tir a été dévié en corner (8e).

L'ambiance était plus chaude au Rams Park d'Istanbul où les deux équipes ont terminé à dix. Grâce à Kerem Demirbay (19e, 1-0) et un autogoal de Ladislav Krejci (61e, 2-1), le Gala menait 2-1 quand son défenseur Victor Nelsson a été exclu (62e). Après l'égalisation d'Angelo Preciado (47e, 1-1), les Praguois sont encore revenus au score par Jan Kuchta (65e, 2-2) mais l'exclusion de Matej Rynes (80e) a permis à Mauro Icardi de donner la victoire aux Turcs (90e+1, 3-2) alors que Mertens venait de quitter la pelouse.

A Hambourg, sous la direction d'Erik Lambrechts, le Shakhtar Donetsk et Marseille ont partagé 2-2. Les Olympiens ont mené deux fois par Pierre-Emerick Aubameyang (64e) et Iliman Ndiaye (90e) mais les Ukrainiens ont pu compter sur Mykola Matviienko (68e) et Eguinaldo (90e+3) pour équilibrer le résultat final.

Les matchs retour sont prévus le 22 février.