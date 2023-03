L'Union St-Gilloise fixée sur son adversaire en quarts de finale vendredi

La suite du programme de cette Europa League sera connu avec le tirage des quarts (les 13 et 20 avril) et des demi-finales (11 et 18 mai). La finale aura lieu le 31 mai dans la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie.

L'Union St-Gilloise a réussi à vaincre l'Union Berlin 3 à 0 jeudi soir après avoir partagé à l'aller (3-3) en Allemagne.