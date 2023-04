Manchester City partage 1-1 à Munich et retrouve le Real Madrid en demi-finales

Vainqueur 3-0 du Bayern Munich à domicile, Manchester City a partagé l'enjeu 1-1 lors du retour à l'Allianz Arena, mercredi en quarts de finale de la Ligue des Champions. Erling Haaland a ouvert la marque pour City (57e) et Joshua Kimmich a égalisé sur penalty pour le Bayern (83e).En demi-finales, les Citizens affronteront le Real Madrid, le tenant du titre. Auteur de l'assist sur le but anglais, Kevin De Bruyne a été remplacé en fin de rencontre (88e).

Pour réussir un petit miracle, Thomas Tuchel a écarté Alphonso Davies et Serge Gnabry au profit de Joao Cancelo et Eric Maxim Choupo Moting. À City, Pep Guardiola a misé exactement sur le même onze de départ. Bien présents dans les duels, les Bavarois se sont créé beaucoup d'espace mais Leroy Sané, qui s'était infiltré dans la surface, a trop croisé sa tentative (17e). Le Bayern a eu chaud quand Clément Turpin a donné un carton rouge à Dayot Upamecano, pour avoir fauché Haaland filant au but, mais le Norvégien était hors-jeu et l'arbitre français est revenu sur sa décision (19e). Upamecano s'en est bien tiré une nouvelle fois lorsque Haaland a manqué un penalty pour une faute de main que le défenseur français avait commise (37e).

L'attaquant norvégien a quand même eu sa revanche lorsque sur une combinaison avec De Bruyne, il a profité de la glissade d'Upamecano pour marquer son 12e but cette saison en Ligue des Champions (57e, 0-1). Si ses chances de qualification étaient pratiquement nulles, le Bayern a tenté d'éviter la défaite. Sur penalty accordé pour une faute de main d'Akanji, Kimmich lui a permis d'atteindre cet objectif (83e, 1-1).