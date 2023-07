"Mission accomplie" pour Vanhaezebrouck et La Gantoise après la victoire contre Zilina

"Nous savions que nous allions rencontrer une équipe jeune et enthousiaste", a déclaré le technicien dans la salle de presse du stade de Gand. "Cela a pris du temps, j'ai assisté à une séance de repérage de 10 à 15 minutes, puis nous avons pris le contrôle du match. Nous avons eu une série d'occasions, mais nous les avons manquées au début. Puis le 1-0 a fini par tomber. Nous n'avons rien cédé non plus".

"Après le 2-0 de Julien De Sart en deuxième mi-temps, l'adversaire a commencé à hésiter. On sentait alors qu'il y avait encore beaucoup d'occasions à saisir. Je ne suis pas satisfait du but encaissé, il est tombé beaucoup trop facilement. C'est un point négatif, mais la mission a été accomplie", a analysé 'HVH'.