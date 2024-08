Newcastle pourra de nouveau compter sur Sandro Tonali à partir du 28 août

Tonali, 24 ans, avait été suspendu dix mois pour avoir parié sur des victoires de Brescia (2017-2020) et de l'AC Milan (2020-2023) quand il portait le maillot de ces deux équipes. Il avait rejoint Newcastle en juillet 2023 et a ensuite reconnu avoir enfreint les règles sur les paris sportifs de la fédération anglaise de football (FA) entre le 12 août 2023 et le 12 octobre 2023. Il avait écopé d'une suspension de deux mois avec sursis.

"Le club a reçu la confirmation de la FIGC que la suspension sportive du joueur court jusqu'au mardi 27 août inclus", ont écrit les Magpies dans un communiqué.