Pep Guardiola se méfie de Burnley: "Kompany a surclassé la Championship"

"Les premiers matchs sont difficiles, surtout contre les équipes promues qui n'ont rien à perdre. Elles sont très énergiques et rêvent de faire une bonne saison", a expliqué l'entraîneur de City. "Vinny nous connaît bien et il a fait un travail incroyable avec Burnley en Championship. Je suis persuadé qu'il va très bien se débrouiller en Premier League."

Comme la saison dernière, Man City est le grand favori en ce début de championnat, mais l'Espagnol ne songe plus au triplé (titre, FA Cup et Ligue des champions). "C'est presque impossible à répéter. Ce que nous avons fait restera dans nos cœurs et nos esprits, mais c'est fini. Nous avons escaladé la plus haute montagne, maintenant il faut redescendre sur terre".