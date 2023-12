Réduit à dix, Burnley craque en fin de match contre Aston Villa

Burnley et Vincent Kompany se sont inclinés contre Aston Villa (3-2), à l'occasion de la 20e journée de Premier League, samedi. Les Clarets ont craqué en fin de rencontre et restent bloqués en avant-dernière position du classement avec 11 points.

Villa de son côté, retrouve la victoire et grimpe provisoirement à la 2e place du classement, à égalité de points (42) avec le leader Liverpool, mais avec un match de plus que ses concurrents. L'ancien Limbourgeois Leon Bailey a montré la voie aux Villans, après la montée au jeu d'Hannes Delcroix (17e) et avant l'égalisation d'Amdouni (30e). Diaby a remis Villa aux commandes avant le repos (42e).

En deuxième période, un autre ancien de Genk, Sander Berge, a écopé d'une deuxième carte jaune (59e), mais Lyle Foster (ex-Westerlo) est parvenu à égaliser malgré l'infériorité numérique (71e). Mike Tresor a bénéficié de quelques minutes de temps de jeu (74e), mais Douglas Luiz a brisé les cœurs des visiteurs sur pénalty (89e). Leander Dendoncker est brièvement monté (90e+3) pour sceller le succès de Villa.