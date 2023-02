Regi Van Acker remercié par le FC Dender

En plus de Van Acker, 67 ans, son adjoint Benny Van Polfliet a été prié de quitter son poste. "Après les moins bons résultats en janvier, dus en partie à l'indisponibilité de nombreux joueurs blessés, la direction leur avait proposé un plan de relance la semaine dernière", peut-on lire sur le site du FC Dender. "Il s'agissait évidemment d'un projet à long terme pour l'équipe, qui a nécessité un ajustement des entraînements et une réorganisation du staff. Cette proposition a d'abord été accueillie favorablement par l'entraîneur principal. Mais rapidement, la direction et le coach sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas poursuivre la collaboration."

Avant de s'occuper de Dender, qu'il a fait monter en D1B en 2022, Van Acker a connu des très nombreux clubs souvent au niveau inférieur, notamment à Courtrai, à l'Antwerp, au Lierse, au Red Star Waasland, au Racing de Malines, à Alost et à Deinze.