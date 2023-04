Rennes et ses Diables chutent en fin de match à Montpellier

Arthur Theate et Jérémy Doku étaient titulaires côté rennais. Le premier a reçu un carton jaune dans une rencontre électrique (six cartons jaunes, un carton rouge). Le second a été remplacé à dix minutes du terme.

Aux Pays-Bas, Feyenoord s'est facilement imposé à domicile face à Utrecht (3-1) lors de la 30e journée d'Eredivisie dimanche après-midi. Grâce à cette victoire, Feyenoord conforte un peu plus sa première place en prenant huit points d'avance sur le PSV, actuel deuxième.