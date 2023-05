Sam Allardyce, le spécialiste du maintien en Premier League, débarque à Leeds

Allardyce, 68 ans, est considéré comme un spécialiste des opérations de maintien en Premier League. Au cours de sa longue carrière, il a en effet réussi à maintenir Bolton, Blackburn, West Ham, Sunderland et Crystal Palace en première division, parfois en arrivant en cours de saison, échouant pour la première fois dans cette tâche en 2021 à West Bromwich Albion. Il a aussi dirigé Newcastle et Everton et totalise plus de 500 rencontres sur un banc de touche en Premier League. Allardyce a aussi été l'éphémère sélectionneur de l'Angleterre en 2016 (67 jours) avant qu'un scandale ne le pousse à démissionner.

Gracia, 52 ans, dirigeait Leeds depuis le 24 février dernier. Il avait pris la place de Jesse Marsch. En 11 matchs de Premier League, l'Espagnol a réussi à sortir Leeds de la zone rouge, le faisant passer de la 19e à la 17e place en prenant 10 points lors de ses six premiers matchs. Mais les 'Whites' restent sur cinq matchs sans victoire et comptent le même nombre de points que le premier relégable, Nottingham Forest, qu'il devance grâce à une meilleure différence de buts.