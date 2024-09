Samuel Edozie profite de ses premières semaines à Anderlecht: "Je veux encore m'améliorer"

"Je me sens bien et j'ai hâte de mes prochains mois ici", a déclaré l'attaquant prêté par Southampton. "Mes coéquipiers me soutiennent et me montrent le chemin. Le changement d'entraîneur n'est pas un problème pour moi. À Southampton, j'ai eu trois entraîneurs en une saison. Je fais avec et j'essaie de me montrer au nouvel entraîneur à l'entraînement."

L'ailier a fait ses classes à Manchester City, où il s'est lié d'amitié avec Roméo Lavia. "Il m'a félicité après mes premiers matches ici. Nous sommes très proches."