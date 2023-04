"Sans pression", Bart Verbruggen est impatient de "savourer" un quart de finale européen

Après un début de saison en Challenger Pro League avec le RSCA Futures, Bart Verbruggen s'apprête à disputer un quart de finale de coupe d'Europe avec l'équipe première. L'ascension a donc été fulgurante, avec une sélection en équipe nationale au passage. Pourtant, le jeune portier n'a pas de complexe, ni de pression. "Je me sens plus prêt que jamais, je veux savourer la rencontre et disputer le match de demain", a-t-il confié mercredi en conférence de presse.

Il tire une grande expérience de ses coéquipiers, dont son mentor Hendrik Van Crombrugge. "Il m'apporte beaucoup avec son approche très professionnelle. Il m'a accordé beaucoup de temps et le fait extrêmement bien." Verbruggen se sent bien dans le noyau anderlechtois. "Je suis super content d'être ici. J'essaie d'écouter le coach et d'apprendre des autres gardiens. Je me sens à la maison, en Belgique."