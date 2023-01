Sensation du Mondial, Azzedine Ounahi rejoint Marseille

(Belga) Le milieu offensif Azzedine Ounahi, qui a brillé avec le Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar, a quitté Angers pour l'Olympique de Marseille. Le Lion de l'Atlas a signé un bail de quatre ans et demi. Si le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, les indiscrétions parues dans les médias font écho d'un transfert environnant les 10 millions d'euros.

Avec ce transfert, le Lion de l'Atlas, 22 ans, rejoint un club du top de Ligue 1 alors qu'Angers est dernier. Avant d'évoluer à Angers en 2021, Ounahi avait transité par l'équipe réserve du RC Strasbourg et l'US Avranches. Grâce à sa technique raffinée et à son inépuisable capacité de course, il a joué un rôle crucial dans le fantastique tournoi du Maroc, qui est devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. Lors de la phase de poules, il a contribué à la victoire 0-2 contre les Diables rouges. (Belga)