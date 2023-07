Signer à Leicester, "un gros défi" pour Janice Cayman

Janice Cayman, la Red Flame la plus capée de l'histoire de l'équipe nationale féminine de football, a signé mardi un contrat d'un an avec Leicester, 10e (sur 12) de la dernière Women's Super League. "Ce sera un gros défi", a confié la joueuse sur le site de son nouveau club.

"L'accueil a été chaleureux et je suis très heureuse d'être ici", a commenté Cayman, qui a déjà évolué en Belgique, en France et aux États-Unis dans sa carrière. "C'est un nouveau pays pour jouer au football pour moi, mais peut-être l'un des plus grands pays où jouer. L'Angleterre, c'est l'Angleterre. Le temps n'est peut-être pas toujours le meilleur, mais c'est parfait pour jouer au football. C'est impressionnant ici, c'est incroyable. Pouvoir jouer dans un stade comme celui-ci est très agréable. J'ai hâte de monter sur le terrain et de jouer avec maillot."

Cayman estime que "le moment était venu" de rejoindre l'Angleterre. "Ce sera un gros défi, mais c'est très excitant de jouer dans un nouveau championnat, de rencontrer de nouvelles équipes et de donner le meilleur de moi-même."