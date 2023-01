Soulier d'Or - Court portrait de Simon Mignolet

(Belga) Bref portrait de Simon Mignolet, Soulier d'Or 2022:

Nom : Mignolet Prénom : Simon Date de naissance : 6 mars 1988 Lieu de naissance : Saint-Trond Nationalité : Belge Position : Gardien Pied: Droit Clubs (jeunes) : VV Brustem (1994-1997), Tongres (1997-1998), Saint-Trond (1998-2001), Sporting Aalst-Brustem (2001-2002), Saint-Trond (2002-2005) Clubs (pros) : Saint-Trond (2006-2010), Sunderland (2010-2013), Liverpool (2013-2019), Club Bruges (depuis 2019) International belge depuis le 25 mars 2011 (35 caps) Palmarès : Avec Liverpool: Ligue des Champions en 2019 Avec le Club Bruges Champion de Belgique en 2020, 2021 et 2022 Supercoupe de Belgique en 2021 et 2022 Individuel: 4 fois Gardien de l'année en 2019, 2020, 2021 et 2022 Soulier d'Or 2022 (Belga)