7e titre pour Simone Biles qui décroche sa 3e médaille d'or à Paris en finale du Saut

Simone Biles a remporté la 7e médaille d'or olympique en gymnastique artistique de sa carrière. Samedi, la native de Colombus a remporté la finale du Saut de cheval des Jeux Olympiques de Paris, à l'Arena de Bercy, et porté à dix le nombre de ses podiums aux JO.

L'Américaine a récolté 15.700 et 14.900 points lors de ses deux sauts et remporté l'épreuve avec un score moyen de 15.300. La Brésilienne Rebeca Andrade a pris la médaille d'argent (14.966) et l'Américaine Jade Carey celle de bronze (14.466).

Biles, 27 ans, était déjà montée sur la plus haute marche du podium aux Jeux de Paris dans le concours général par équipes, avec les États-Unis, et dans l'individuel.